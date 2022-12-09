Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Війна забрала життя ще одного українського спортсмена.
Майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хібовський загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком.
23-річний Ярослав був головним сержантом 2-го механізованого взводу механізованої роти, а 5 грудня загинув під час штурмових дій росіян біля населеного пункту Нетайлове Донецької області.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.