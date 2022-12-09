Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком

Війна забрала життя ще одного українського спортсмена.

Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Хібовський родом із Вінниці
© Фото из соцсетей

Майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хібовський загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком.

23-річний Ярослав був головним сержантом 2-го механізованого взводу механізованої роти, а 5 грудня загинув під час штурмових дій росіян біля населеного пункту Нетайлове Донецької області.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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