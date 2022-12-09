Кріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІ

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду ухвалить рішення про своє майбутнє після чемпіонату світу 2022 року в Катарі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Зазначається, що 37-річний форвард не підписуватиме контракт із новим клубом до закінчення ЧС.

Пропозиція "Аль-Нассра" залишається чинною, але Роналду чекає варіантів з європейськими клубами.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Кріштіану Роналду після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".