ATP оштрафувала британський теніс на мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону

Британська сторона раніше отримала аналогічний позов WTA, інформує ZN.ua.

ATP оштрафувала британський теніс на мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону
Вімблдон-2022 проходив без гравців із РФ та Білорусі
© #twitter#.com/Wimbledon

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) направила позов на адресу Асоціації лаун-тенісу (LTA) з вимогою виплатити мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону-2022.

Як повідомив журналіст Джеймс Грей у Twitter, ця сума включає штраф за недопуск гравців з РФ і Білорусі на Вімблдон-2022, а також на інші тенісні турніри на території Великобританії.

"LTA глибоко розчарована таким результатом. ATP у своєму висновку не продемонструвала визнання виняткових обставин, створених вторгненням Росії в Україну, а також не врахувала реакцію міжнародної спортивної спільноти та уряду Великобританії на це вторгнення.

ATP, мабуть, розглядає це питання як пряме порушення їхніх правил – із дивною відсутністю співчуття до ситуації в Україні та явною відсутністю розуміння унікальних обставин, з якими зіткнулася LTA”, – йдеться у заяві організації.

Раніше керівництво британського тенісу отримало аналогічний штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Британська сторона планує оскаржувати це рішення, але виплати мають відбутися ще до початку суду.


Данило Слесь, ZN.ua





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