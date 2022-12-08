ATP оштрафувала британський теніс на мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) направила позов на адресу Асоціації лаун-тенісу (LTA) з вимогою виплатити мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону-2022.

Як повідомив журналіст Джеймс Грей у Twitter , ця сума включає штраф за недопуск гравців з РФ і Білорусі на Вімблдон-2022, а також на інші тенісні турніри на території Великобританії.

"LTA глибоко розчарована таким результатом. ATP у своєму висновку не продемонструвала визнання виняткових обставин, створених вторгненням Росії в Україну, а також не врахувала реакцію міжнародної спортивної спільноти та уряду Великобританії на це вторгнення.

ATP, мабуть, розглядає це питання як пряме порушення їхніх правил – із дивною відсутністю співчуття до ситуації в Україні та явною відсутністю розуміння унікальних обставин, з якими зіткнулася LTA”, – йдеться у заяві організації.

Раніше керівництво британського тенісу отримало аналогічний штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Британська сторона планує оскаржувати це рішення, але виплати мають відбутися ще до початку суду.