ATP оштрафувала британський теніс на мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону
Британська сторона раніше отримала аналогічний позов WTA, інформує
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) направила позов на адресу Асоціації лаун-тенісу (LTA) з вимогою виплатити мільйон доларів за усунення росіян та білорусів від Вімблдону-2022.
Як
"LTA глибоко розчарована таким результатом. ATP у своєму висновку не продемонструвала визнання виняткових обставин, створених вторгненням Росії в Україну, а також не врахувала реакцію міжнародної спортивної спільноти та уряду Великобританії на це вторгнення.
ATP, мабуть, розглядає це питання як пряме порушення їхніх правил – із дивною відсутністю співчуття до ситуації в Україні та явною відсутністю розуміння унікальних обставин, з якими зіткнулася LTA”, – йдеться у заяві організації.
Раніше керівництво британського тенісу отримало аналогічний штраф від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Британська сторона планує оскаржувати це рішення, але виплати мають відбутися ще до початку суду.