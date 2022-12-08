Усик представив яскраве промо бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) на своєму YouTube-каналі опублікував офіційне промо можливого бою проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

У відео зібрані яскраві моменти минулих боїв обох боксерів, а також їх зустріч на рингу. Відео закінчується фразою "Зробимо це заради боксу".

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.

Очікується, що поєдинок відбудеться у першому кварталі 2023 року. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.