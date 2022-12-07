Названий найдорожчий футболіст УПЛ під час війни

Авторитетний ресурс Transfermarkt обновив вартість гравців УПЛ.

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик подорожчав на 25 млн. євро і тепер коштує 40 млн. євро.

Це зробило Мудрика найдорожчим гравцем УПЛ на даний момент і найдорожчим українським футболістом з часів Андрія Шевченка, який влітку 2006 коштував 51 мільйон євро.

На другому рядку розташувався Віктор Циганков. Лідер киян подешевшав на 3 млн. євро і тепер його вартість становить 22 млн. євро. На третьому місці Ілля Забарний (15 млн євро), а топ-5 закривають гравці "Шахтаря" Анатолій Трубін та Микола Матвієнко, яких оцінюють у 11 млн євро.

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 16 матчів, 8 голів та 8 асистів у всіх турнірах.