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2022-12-06
Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу
Денис Костишин вирішив спробувати сили за океаном.
Костишин виступатиме у США
Український півзахисник Денис Костишин підписав контракт із американським клубом "Ель-Пасо Локомотив".
Про це
Фінансові деталі угоди з 25-річним футболістом не уточнюються. Відомо, що контракт розрахований на сезон 2023 року.
Денис Костишин є вихованцем київського "Динамо". Хавбек довгий час був лідером "Колоса", а цього року він представляв "Олександрію", з якою розірвав контракт 3 грудня. У поточному сезоні УПЛ на його рахунку 3 матчі та 1 гол.
"Ель-Пасо" був заснований у 2018-му році і виступає у Західній конференції USL Чемпіоншипу. У клубі є ще один українець – півзахисник Артем Холод.
Данило Слесь, ZN.ua