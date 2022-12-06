Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу

Український півзахисник Денис Костишин підписав контракт із американським клубом "Ель-Пасо Локомотив".

Про це повідомила прес-служба клубу.

Фінансові деталі угоди з 25-річним футболістом не уточнюються. Відомо, що контракт розрахований на сезон 2023 року.

Денис Костишин є вихованцем київського "Динамо". Хавбек довгий час був лідером "Колоса", а цього року він представляв "Олександрію", з якою розірвав контракт 3 грудня. У поточному сезоні УПЛ на його рахунку 3 матчі та 1 гол.

"Ель-Пасо" був заснований у 2018-му році і виступає у Західній конференції USL Чемпіоншипу. У клубі є ще один українець – півзахисник Артем Холод.