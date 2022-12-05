Промоутер назвав орієнтовну дату бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу

Українець повернеться на ринг навесні.

Промоутер назвав орієнтовну дату бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко повернеться на ринг навесні
© Boxingscene

Промоутер Боб Арум розповів, коли український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може провести бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

"Сподіваюся, що ми зробимо анонс протягом кількох найближчих тижнів і влаштуємо цю битву до середини березня.

Поки що ми точно не знаємо, де пройде поєдинок. Він може відбутися на Близькому Сході, у Лас-Вегасі або на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку", - цитує Арума Tribuna.com.

Американцю належать чотири пояси у дивізіоні – WBO (Всесвітня боксерська організація), WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBC (Всесвітня боксерська рада) та IBF (Міжнародна боксерська федерація).

30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.


Данило Слесь, ZN.ua





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