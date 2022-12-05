Промоутер назвав орієнтовну дату бою Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу

Промоутер Боб Арум розповів, коли український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може провести бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

"Сподіваюся, що ми зробимо анонс протягом кількох найближчих тижнів і влаштуємо цю битву до середини березня.

Поки що ми точно не знаємо, де пройде поєдинок. Він може відбутися на Близькому Сході, у Лас-Вегасі або на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку", - цитує Арума Tribuna.com.

Американцю належать чотири пояси у дивізіоні – WBO (Всесвітня боксерська організація), WBA (Всесвітня боксерська асоціація), WBC (Всесвітня боксерська рада) та IBF (Міжнародна боксерська федерація).

30 жовтня Ломаченко переміг Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів.