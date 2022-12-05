Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку

Півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг пропустив матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі проти Сенегалу (3:0) через пограбування.

Про це повідомляє Evening Standard.

У національній збірній пояснювали відсутність футболіста "сімейними обставинами". Тепер стало відомо, що 3 грудня будинок футболіста у передмісті Лондона було пограбовано.

За даними джерела, грабіжники проникли до будинку, коли там знаходилися наречена футболіста з дітьми.

Як повідомили британські таблоїди, злочинцям вдалося винести дорогоцінний годинник на суму 300 тисяч фунтів, але близькі Стерлінга не постраждали. Спортсмен вирішив повернутися до Англії та побачитися з родиною, після чого планує знову вирушити до Катару.

Збірна Англії у чвертьфіналі Мундіалю вже 10 грудня зустрінеться з Францією.