Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку

У будинку знаходилися наречена та діти Рахіма Стерлінга, інформує ZN.ua.

Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку
Стерлінг покинув Катар
© Le Parisien

Півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг пропустив матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі проти Сенегалу (3:0) через пограбування.

Про це повідомляє Evening Standard.

У національній збірній пояснювали відсутність футболіста "сімейними обставинами". Тепер стало відомо, що 3 грудня будинок футболіста у передмісті Лондона було пограбовано.

За даними джерела, грабіжники проникли до будинку, коли там знаходилися наречена футболіста з дітьми.

Як повідомили британські таблоїди, злочинцям вдалося винести дорогоцінний годинник на суму 300 тисяч фунтів, але близькі Стерлінга не постраждали. Спортсмен вирішив повернутися до Англії та побачитися з родиною, після чого планує знову вирушити до Катару.

Збірна Англії у чвертьфіналі Мундіалю вже 10 грудня зустрінеться з Францією.


Данило Слесь, ZN.ua





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