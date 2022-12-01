В Ірані вбили чоловіка, який святкував поразку збірної від США на ЧС-2022

В Ірані силовики вбили чоловіка за святкування перемоги збірної США над Іраном у матчі ЧС-2022 з футболу.

Як повідомляє BBC з посиланням на Iran Human Rights, 27-річного Мехрана Семака було вбито за те, що він посигналив зі свого автомобіля на честь перемоги американців.

Це сталося під час антиурядових протестів у місті Бендер-Ензелі. Зазначається, що Семак був не єдиним, хто публічно тішився поразці іранців.

Нагадаємо, протести спалахнули в Ірані в середині вересня і швидко переросли в найзапеклішу опозицію керівництву Ісламської Республіки за останні десятиліття після смерті 22-річної Махси Аміні в поліцейській дільниці після того, як її заарештували за нібито порушення ісламських правил носіння одягу.

За даними правозахисних груп, понад 400 осіб, включаючи десятки дітей, було вбито у зіткненнях із силами безпеки з початку протестів.