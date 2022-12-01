Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни під час матчу 3-го туру ЧС-2022 з Аргентиною уклав парі з Ліонелем Мессі.

"Ми з Мессі розмовляли перед пенальті. Я сказав йому, що ставлю 100 євро на те, що арбітр не призначить пенальті. Тому я програв парі. Я не думаю, що це дозволено на чемпіонаті світу. Мабуть, мене відсторонять, але мені все одно. Я все одно не заплатив би йому. Його не цікавлять 100 євро", - розповів Щенсни в коментарі TV 2 Sport .

Нагадаємо, 30 листопада збірна Польщі програла Аргентині з рахунком 0:2, проте все одно вийшла до плей-офф ЧС-2022.

У першому таймі арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Польщі за удар рукою Щенсни Мессі, який аргентинець не реалізував.