Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022

Тепер поляк винен аргентинцю гроші.

Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022
Кіпер відбив пенальті від Мессі
© pzpn.pl

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни під час матчу 3-го туру ЧС-2022 з Аргентиною уклав парі з Ліонелем Мессі.

"Ми з Мессі розмовляли перед пенальті. Я сказав йому, що ставлю 100 євро на те, що арбітр не призначить пенальті. Тому я програв парі. Я не думаю, що це дозволено на чемпіонаті світу. Мабуть, мене відсторонять, але мені все одно. Я все одно не заплатив би йому. Його не цікавлять 100 євро", - розповів Щенсни в коментарі TV 2 Sport.

Нагадаємо, 30 листопада збірна Польщі програла Аргентині з рахунком 0:2, проте все одно вийшла до плей-офф ЧС-2022.

У першому таймі арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота Польщі за удар рукою Щенсни Мессі, який аргентинець не реалізував.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати УкраїнуПід час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати Україну
Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
Відомий український боксер вперше у кар'єрі побореться за титул чемпіона світуВідомий український боксер вперше у кар'єрі побореться за титул чемпіона світу
Президент МОК Бах закликав залишити в силі санкції проти російського та білоруського спортуПрезидент МОК Бах закликав залишити в силі санкції проти російського та білоруського спорту
"Знаю, що вони проти війни": українська біатлоністка розповіла про білоруських спортсменок"Знаю, що вони проти війни": українська біатлоністка розповіла про білоруських спортсменок
Блок рекламы


Похожие новости
ЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-РикоюЧС-2022: битва Хорватії та Бельгії, Німеччина зіграє з Коста-Рикою
Мессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світуМессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світу
В Ірані вбили чоловіка, який святкував поразку збірної від США на ЧС-2022В Ірані вбили чоловіка, який святкував поразку збірної від США на ЧС-2022
ЧС-2022: британське дербі, Іран проти США та інші матчі дняЧС-2022: британське дербі, Іран проти США та інші матчі дня
Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати УкраїнуПід час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати Україну
ЧС-2022: важка перемога Португалії, несподівана нічия Уругваю, Бразилія зіграє проти сербівЧС-2022: важка перемога Португалії, несподівана нічия Уругваю, Бразилія зіграє проти сербів
Таліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІТаліби допомагали будувати стадіони для ЧС-2022 у Катарі – ЗМІ
Кожен футболіст Саудівської Аравії отримає Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022Кожен футболіст Саудівської Аравії отримає Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022
Збірна Франції через травму втратила чергового основного гравця на ЧС-2022Збірна Франції через травму втратила чергового основного гравця на ЧС-2022
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости