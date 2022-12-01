"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року

Кияни перемогли у поєдинку УПЛ.

"Динамо" набрало три очки
© ФК Динамо

У середу, 30 листопада, у перенесеному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги у Києві на стадіоні "Динамо" імені Лобановського зустрічалися "Динамо" та харківський "Металіст".

Підопічні Луческу не зазнали жодних проблем у поєдинку, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Голами у складі киян відзначилися Буяльський, Ванат та Циганков.

"Динамо" - "Металіст" - 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 76

" Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзера, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк (Андріэвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66).

"Металіст": Костик, Клименчук, Мізюк, Порох (Ралюченко, 46), Книш (Романюк, 46), Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомир, 81), Прядун .

Попередження: Сидорчук – Танковський, Демченко.

Ця перемога дозволила "Динамо" піти на зимову перерву на третьому місці, а "Металіст" залишився на 10-й позиції. Свої наступні поєдинки УПЛ команди проведуть уже навесні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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