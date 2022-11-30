Роналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ

Наразі португалець перебуває без клубу.

Роналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ
Ронладу виступає на ЧС-2022 у Катарі
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

Кріштіану Роналду близький до підписання контракту з "Аль-Насром" із чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє Marca.

Якщо угода буде підписана, то вона буде розрахована на 2,5 роки, а футболіст зароблятиме 200 мільйонів євро за сезон.

Наразі угода майже закрита, для неї немає жодних юридичних перешкод.

За інформацією джерела, 37-річний нападник готовий перейти до слабшої ліги через те, що не отримав таких фінансово вигідних пропозицій від європейських клубів та команд МЛС.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Кріштіану Роналду після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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