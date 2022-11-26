Збірна Франції через травму втратила чергового основного гравця на ЧС-2022

Захисник збірної Франції Люка Ернандес більше не зіграє на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це повідомив Twitter національної команди.

26-річний футболіст французької збірної отримав травму, через яку його було замінено у матчі з Австралією (4:1) у першому турі групи D.

Обстеження підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Ернандес вибув на тривалий період і точно не повернеться на поле до кінця Мундіалю.

Раніше збірна Франції через травми втратила цілу низку зіркових футболістів. Турнір зрештою пропускають Поль Погба, Преснель Кімпембе, Крістофер Нкунку, Н'Голо Канте, Майк Меньян та Карім Бензема.

Свій наступний матч на турнірі у Катарі чинні чемпіони світу проведуть проти Данії 26 листопада.