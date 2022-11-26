Український чемпіон Bellator Амосов проведе дебютний захист титулу проти американця

Український чемпіон організації MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов проведе свій наступний бій проти американця Логана Сторлі.

Про це повідомляє Bellator MMA.

Поєдинок відбудеться 25 лютого у рамках турніру Bellator 291 у Дубліні (Ірландія). Варто зазначити, що бійці вже зустрічалися у листопаді 2020 року, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів.

Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку минулого року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.

У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа та вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії. Для українця майбутній поєдинок стане дебютним захистом титулу.