Новостей.COM ⇒
2022-11-26
Український чемпіон Bellator Амосов проведе дебютний захист титулу проти американця
Український боєць вийде в октагон у лютому.
Амосов проведе бій у лютому© XSport
Український чемпіон організації MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов проведе свій наступний бій проти американця Логана Сторлі.
Про це
Поєдинок відбудеться 25 лютого у рамках турніру Bellator 291 у Дубліні (Ірландія). Варто зазначити, що бійці вже зустрічалися у листопаді 2020 року, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів.
Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку минулого року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.
У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа та вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії. Для українця майбутній поєдинок стане дебютним захистом титулу.
Данило Слесь, ZN.ua