У "Реалі" назвали суму, за яку готові оформити трансфер зірки "Шахтаря"

На талановитого гравця донеччан є великий попит у Європі, інформує ZN.ua.

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Мудрик - лідер "Шахтаря"
© ФК Шахтер

У "Реалі" назвали суму, за яку готові оформити трансфер зірки "Шахтаря" Михайла Мудрика.

За інформацією El Desmarque, президент "королівського" клубу Флорентіно Перес готовий заплатити за українського вінгера 80 мільйонів євро

Перес переконаний, що Мудиік є надійним вибором і що має необхідний талант, щоб стати дуже важливою фігурою для Карло Анчелотті.

Як повідомляє джерело, конкуренцію мадридцям у зимове трансферне вікно складуть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль".

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 16 матчів, 8 голів та 8 асистів у всіх турнірах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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