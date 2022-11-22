У "Реалі" назвали суму, за яку готові оформити трансфер зірки "Шахтаря" Михайла Мудрика.

За інформацією El Desmarque , президент "королівського" клубу Флорентіно Перес готовий заплатити за українського вінгера 80 мільйонів євро

Перес переконаний, що Мудиік є надійним вибором і що має необхідний талант, щоб стати дуже важливою фігурою для Карло Анчелотті.

Як повідомляє джерело, конкуренцію мадридцям у зимове трансферне вікно складуть "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль".

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 16 матчів, 8 голів та 8 асистів у всіх турнірах.