Ребров може стати головним тренером збірної України на 7 років – ЗМІ

В УАФ готові підписати контракт із Сергієм Ребровим у якості нового головного тренера збірної України на 7 років, повідомляє "Татотаке".

"За моєю інформацією, Ребров в Україні зустрічався не лише з Павелком, а й з представниками Офісу Президента. Зокрема, з паном Єрмаком. Я можу повторити те, що говорив раніше: є принципова згода від Реброва на цю співпрацю з УАФ та збірною. Головне, за моєю інформацією, контракт з Ребровим в УАФ готовий підписувати на 7 років з огляду на цикл ЧС-2030", - сказав ведучий програми Михайло Співаковський.

Нагадаємо, у червні минулого року Ребров став головним тренером команди "Аль-Айн". На початку серпня після відходу Андрія Шевченка Реброва називали головним кандидатом на посаду нового наставника збірної України, проте клуб з ОАЕ та Ребрів не зуміли домовитися про розірвання контракту, а команду очолив Олександр Петраков.