Мессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світу

Аргентинець забив у своєму дебютному матчі на ЧС-2022.

Мессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світу
Мессі забив із пенальті
© Чемпионат

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі з пенальті відкрив рахунок у матчі першого туру ЧС-2022 проти Саудівської Аравії.

Цей м'яч став для 35-річного футболіста сьомим у рамках чемпіонатів світу, він зрівнявся за цим показником із Кріштіаном Роналдом.

Зазначимо, що для Мессі це п'ятий чемпіонат світу у кар'єрі та 20 матч на Мундіалях.

Ліонель забивав на турнірі Сербії та Чорногорії, Ірану, Нігерії, Боснії та Герцеговині та тепер Саудівської Аравії.

Сам матч Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсаційною поразкою аргентинців із рахунком 1:2.

Нагадаємо, Мессі перейшов до ПСЖ з "Барселони" влітку минулого року як вільний агент. Цього сезону Мессі забив 12 голів і віддав 13 гольових передач у 17 матчах за ПСЖ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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