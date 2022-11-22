Мессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світу

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі з пенальті відкрив рахунок у матчі першого туру ЧС-2022 проти Саудівської Аравії.

Цей м'яч став для 35-річного футболіста сьомим у рамках чемпіонатів світу, він зрівнявся за цим показником із Кріштіаном Роналдом.

Зазначимо, що для Мессі це п'ятий чемпіонат світу у кар'єрі та 20 матч на Мундіалях.

Ліонель забивав на турнірі Сербії та Чорногорії, Ірану, Нігерії, Боснії та Герцеговині та тепер Саудівської Аравії.

Сам матч Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсаційною поразкою аргентинців із рахунком 1:2.

Нагадаємо, Мессі перейшов до ПСЖ з "Барселони" влітку минулого року як вільний агент. Цього сезону Мессі забив 12 голів і віддав 13 гольових передач у 17 матчах за ПСЖ.