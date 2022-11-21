Біленюк оголосив про вихід зі складу НОК України

Колишній кандидат на пост президента комітету вирішив не залишатися у ньому після виборів, інформує ZN.ua.

Біленюк оголосив про вихід зі складу НОК України
Беленюк вирішив не залишатися в НОК при Гутцайті
© НОК України

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк ухвалив рішення вийти зі складу Національного олімпійського комітету України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram:

"У "такому" НОК не можу собі дозволити затриматися надовго".

Також спортсмен та політик додав до повідомлення свою заяву про вихід зі складу НОК. Крім того, Беленюк розмістив посилання на пост українського футболіста Романа Зозулі у Facebook, де представлено список людей, які залишаються в комітеті і при цьому тісно пов'язані з проросійськими партіями.

Нагадаємо, Жан Беленюк претендував на пост президента НОК України, але програв вибори міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.


Данило Слесь, ZN.ua





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