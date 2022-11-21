Капітан збірної Ірану на ЧС-2022 підтримав протестувальників у своїй країні

Капітан збірної Ірану Ехсан Хажсафі висловив підтримку учасникам антиурядових протестів у своїй країні перед матчем із Англією на чемпіонаті світу-2022.

"Ми маємо визнати, що умови в нашій країні неправильні, а наші люди нещасливі. Перш за все, я хотів би висловити свої співчуття сім'ям загиблих в Ірані. Вони повинні знати, що ми з ними, ми підтримуємо їх та співчуваємо.

Ми не можемо заперечувати, що умови в країні не дуже хороші, футболісти це знають. Ми тут, але це не означає, що ми не можемо бути голосом народу. Все, що ми маємо, – це від них. Ми повинні боротися і показати все, на що здатні, забивати голи та приносити результат мужньому народу Ірану.

Сподіваюся, що умови в країні зміняться відповідно до очікувань людей", – цитує Хажсафі ВВС.

За інформацією правозахисних організацій, понад 400 протестувальників в Ірані було вбито, а ще понад 16 тисяч заарештовано.