Підконтрольний "Динамо" сайт злив виклик Павелка до прокуратури: документ підписав прокурор, викритий у зв'язках із Суркісом

Сайт footballhub, який пов'язують із ФК "Динамо" та братами Суркісами, опублікував повістку, виписану на ім'я президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

В опублікованих частинах документа йдеться, що Павелка запрошено до слідчого ДСУ Нацполіції Колотигіної Тетяни Василівни 22 листопада на 11.00. Аналогічна повістка нібито виписана і на ім'я генсекретаря УАФ Юрія Записоцького. Обидві підписані одним і тим самим прокурором з Офісу генпрокурора Іваном Ковальовим. Цей прокурор у 2020 році був викритий у підробці експертизи у справі про будівництво футбольних полів. Про те, що за послуги фальсифікації кримінальних проваджень йому платить Григорій Суркіс, повідомляла журналістка Ярослава Коба, інформує Апостроф.

Ковальова також спіймали на купівлі автомобіля, який, згідно з декларацією, дозволити собі не міг. Придбання Ford Kuga за 558 469 грн сталося після того, як Ковальов підписав підозру у справі футбольних полів директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку. Через два роки доказів його вини чи вироку суду щодо нього досі немає.

Сайт ОРД писав про Ковальова: "Ковальов погоджував підозри особам "на прохання" окремих народних депутатів від ОПЗЖ. Його викрили у фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень та у "роботі" на депутата від ОПЗЖ Григорія Мамку (політичний соратник Суркіса)".

Війна братів Суркісів проти президента УАФ Андрія Павелка триває не перший рік. Проявляється вона в інформаційних атаках, маніпулятивних сюжетах на телеканалах та спробах кримінального тиску на керівництво УАФ за рахунок "ручних" прокурора та слідчого.

Незважаючи на приналежність до проросійської партії ОПЗЖ та втечу в Монако на початку війни з більш ніж 17 млн дол, у Григорія Суркіса вишикувалися дружні стосунки з Офісом президента. Підтвердженням цього була спроба зробити Суркіса членом НОК.

Додамо, що сайт footballhub – це проект 1+1, медіагрупа 1+1 на 25% належить Ігорю Суркісу, а YouTube-канал footballhub проводить прямі трансляції матчів ФК "Динамо".


Іван Троянов, Апостроф





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