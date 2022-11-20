Підконтрольний "Динамо" сайт злив виклик Павелка до прокуратури: документ підписав прокурор, викритий у зв'язках із Суркісом

Сайт footballhub, який пов'язують із ФК "Динамо" та братами Суркісами, опублікував повістку, виписану на ім'я президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

В опублікованих частинах документа йдеться, що Павелка запрошено до слідчого ДСУ Нацполіції Колотигіної Тетяни Василівни 22 листопада на 11.00. Аналогічна повістка нібито виписана і на ім'я генсекретаря УАФ Юрія Записоцького. Обидві підписані одним і тим самим прокурором з Офісу генпрокурора Іваном Ковальовим. Цей прокурор у 2020 році був викритий у підробці експертизи у справі про будівництво футбольних полів. Про те, що за послуги фальсифікації кримінальних проваджень йому платить Григорій Суркіс, повідомляла журналістка Ярослава Коба, інформує Апостроф .

Ковальова також спіймали на купівлі автомобіля, який, згідно з декларацією, дозволити собі не міг. Придбання Ford Kuga за 558 469 грн сталося після того, як Ковальов підписав підозру у справі футбольних полів директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку. Через два роки доказів його вини чи вироку суду щодо нього досі немає.

Сайт ОРД писав про Ковальова: "Ковальов погоджував підозри особам "на прохання" окремих народних депутатів від ОПЗЖ. Його викрили у фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень та у "роботі" на депутата від ОПЗЖ Григорія Мамку (політичний соратник Суркіса)".

Війна братів Суркісів проти президента УАФ Андрія Павелка триває не перший рік. Проявляється вона в інформаційних атаках, маніпулятивних сюжетах на телеканалах та спробах кримінального тиску на керівництво УАФ за рахунок "ручних" прокурора та слідчого.

Незважаючи на приналежність до проросійської партії ОПЗЖ та втечу в Монако на початку війни з більш ніж 17 млн дол, у Григорія Суркіса вишикувалися дружні стосунки з Офісом президента. Підтвердженням цього була спроба зробити Суркіса членом НОК.

Додамо, що сайт footballhub – це проект 1+1, медіагрупа 1+1 на 25% належить Ігорю Суркісу, а YouTube-канал footballhub проводить прямі трансляції матчів ФК "Динамо".