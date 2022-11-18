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2022-11-18
Бродського переобрано президентом Федерації баскетболу України
Функціонер продовжуватиме очолювати ФБУ.
Кандидатура Бродського була висунута 18 федераціями-членами ФБУ© ФБУ
У п'ятницю, 18 листопада, у Києві на Конгресі ФБУ Михайла Бродського було переобрано президентом Федерації баскетболу України на найближчі п'ять років, повідомляє
Чинний президент ФБУ був єдиним кандидатом на посаду, а за його переобрання віддали голоси 33 делегати, проти – 0, утрималось – 0.
Генеральним секретарем ФБУ обрано Володимира Драбиковського, який продовжить працювати на цій посаді.
Нагадаємо, 63-річний Бродський очолює ФБУ з 2015 року, а 2017 року також був переобраний на цю посаду.
Цього року чоловіча збірна України вийшла до 1/8 Євробаскету-2022, а також продовжує боротьбу у кваліфікації за путівку на чемпіонат світу-2023.
Олексій Леонічев, ZN.ua