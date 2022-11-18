Бродського переобрано президентом Федерації баскетболу України

Функціонер продовжуватиме очолювати ФБУ.

Бродського переобрано президентом Федерації баскетболу України
Кандидатура Бродського була висунута 18 федераціями-членами ФБУ
© ФБУ

У п'ятницю, 18 листопада, у Києві на Конгресі ФБУ Михайла Бродського було переобрано президентом Федерації баскетболу України на найближчі п'ять років, повідомляє прес-служба ФБУ.

Чинний президент ФБУ був єдиним кандидатом на посаду, а за його переобрання віддали голоси 33 делегати, проти – 0, утрималось – 0.

Генеральним секретарем ФБУ обрано Володимира Драбиковського, який продовжить працювати на цій посаді.

Нагадаємо, 63-річний Бродський очолює ФБУ з 2015 року, а 2017 року також був переобраний на цю посаду.

Цього року чоловіча збірна України вийшла до 1/8 Євробаскету-2022, а також продовжує боротьбу у кваліфікації за путівку на чемпіонат світу-2023.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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