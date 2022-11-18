Збірна Росії з футболу не змогла обіграти 108-у команду світу

Росіяни зганьбилися в Душанбе.

Збірна Росії з футболу не змогла обіграти 108-у команду світу
Команди голів не забивали
© РФС

Учора, 17 листопада, збірна Росії з футболу провела у Душанбе товариський матч проти команди Таджикистану.

Російська збірна не зуміла обіграти 108 команду світу, зігравши в Таджикистані внічию з рахунком 0:0.

Зазначимо, що підопічні Валерія Карпіна за весь матч завдали лише 3 ударів у ствір воріт.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди цього сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро – 2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, що відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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