Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів
Поляки зіграють на Мундіалі.
Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу до Катару у супроводі винищувачів F-16.
"До південного кордону Польщі нас супроводжували літаки F16! Дякую і вітаємо пілотів", – підписали пост у соцмережі Федерації футболу Польщі.
Do po?udniowej granicy Polski eskortowa?y nas samoloty F16! ?? Dzi?kujemy i pozdrawiamy pan?w pilot?w! ??— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka)
pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ November 17, 2022
Ймовірно, такі посилені заходи безпеки поляки вирішили застосувати після того, як у вівторок, 15 листопада, на їхню територію впали дві ракети та вбили двох людей.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.
Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.
Збірна Польщі на груповому етапі ЧС-2022 зіграє проти Мексики, Саудівської Аравії та Аргентини.