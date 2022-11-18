Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів

Поляки зіграють на Мундіалі.

Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів
Турнір пройде у Катарі
© Спорт 24

Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу до Катару у супроводі винищувачів F-16.

"До південного кордону Польщі нас супроводжували літаки F16! Дякую і вітаємо пілотів", – підписали пост у соцмережі Федерації футболу Польщі.

Do po?udniowej granicy Polski eskortowa?y nas samoloty F16! ?? Dzi?kujemy i pozdrawiamy pan?w pilot?w! ?? pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ

— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Ймовірно, такі посилені заходи безпеки поляки вирішили застосувати після того, як у вівторок, 15 листопада, на їхню територію впали дві ракети та вбили двох людей.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.

Збірна Польщі на груповому етапі ЧС-2022 зіграє проти Мексики, Саудівської Аравії та Аргентини.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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