Промоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юрі

Промоутер Боб Арум повідомив про те, що є три країни на Близькому Сході, де може відбутися двобій Усик - Ф'юрі.

Він назвав Катар, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. За його словами, місце проведення залежить від інвесторів та їхньої готовності заплатити за цей бій.

Зазначимо, що Ф'юрі вийде на ринг 3 грудня проти Дерека Чісори. Цей поєдинок стане підготовкою для зустрічі з українцем.

Усик в останньому поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у важкому дивізіоні.