Єдиний кандидат: Інфантіно переобиратиметься на пост президента ФІФА

Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанно Інфантіно переобиратиметься на посаду наступного року.

Про це повідомила прес-служба організації.

Функціонер родом із Швейцарії виявився єдиним кандидатом, який подав заявку на участь у виборах. Вони відбудуться 16 березня на 73-му Конгресі ФІФА в Руанді.

52-річний Джанні Інфантіно має швейцарське та італійське громадянства. Його було вперше обрано президентом ФІФА у 2016-му році. Функціонер замінив на цій посаді після низки гучних корупційних скандалів Зеппа Блаттера.

У 2019-му році Інфантіно було переобрано на другий термін.