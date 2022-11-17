Єдиний кандидат: Інфантіно переобиратиметься на пост президента ФІФА

У функціонера не виявилося конкурентів.

Єдиний кандидат: Інфантіно переобиратиметься на пост президента ФІФА
Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року
© Le Parisien

Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанно Інфантіно переобиратиметься на посаду наступного року.

Про це повідомила прес-служба організації.

Функціонер родом із Швейцарії виявився єдиним кандидатом, який подав заявку на участь у виборах. Вони відбудуться 16 березня на 73-му Конгресі ФІФА в Руанді.

52-річний Джанні Інфантіно має швейцарське та італійське громадянства. Його було вперше обрано президентом ФІФА у 2016-му році. Функціонер замінив на цій посаді після низки гучних корупційних скандалів Зеппа Блаттера.

У 2019-му році Інфантіно було переобрано на другий термін.


Данило Слесь, ZN.ua





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