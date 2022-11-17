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2022-11-17
Єдиний кандидат: Інфантіно переобиратиметься на пост президента ФІФА
У функціонера не виявилося конкурентів.
Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року© Le Parisien
Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанно Інфантіно переобиратиметься на посаду наступного року.
Про це
Функціонер родом із Швейцарії виявився єдиним кандидатом, який подав заявку на участь у виборах. Вони відбудуться 16 березня на 73-му Конгресі ФІФА в Руанді.
52-річний Джанні Інфантіно має швейцарське та італійське громадянства. Його було вперше обрано президентом ФІФА у 2016-му році. Функціонер замінив на цій посаді після низки гучних корупційних скандалів Зеппа Блаттера.
У 2019-му році Інфантіно було переобрано на другий термін.
Данило Слесь, ZN.ua