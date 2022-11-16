Названо найдорожчу збірну ЧС-2022 з футболу

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оцінив вартість складів національних збірних, які зіграють на ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Найдорожчий склад збірної Англії – 1,499 мільярда євро. До топ-3 також увійшли національні команди Бразилії та Франції – 1,455 та 1,337 мільярда євро відповідно.

Зазначимо, що це буде останній Мундіаль в історії, у фінальній частині якого виступатимуть 32 команди. Вже на ЧС-2026 у Канаді, Мексиці та США зіграють 48 збірних.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року в семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.