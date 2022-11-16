Названо найдорожчу збірну ЧС-2022 з футболу

Турнір стартує вже у неділю.

Названо найдорожчу збірну ЧС-2022 з футболу
Найдорожчий склад має збірна Англії
© uefa.com

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оцінив вартість складів національних збірних, які зіграють на ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Найдорожчий склад збірної Англії – 1,499 мільярда євро. До топ-3 також увійшли національні команди Бразилії та Франції – 1,455 та 1,337 мільярда євро відповідно.

Зазначимо, що це буде останній Мундіаль в історії, у фінальній частині якого виступатимуть 32 команди. Вже на ЧС-2026 у Канаді, Мексиці та США зіграють 48 збірних.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року в семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Швейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин КінгШвейцарія вперше в історії виграла Кубок Біллі Джин Кінг
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
Блок рекламы


Похожие новости
Вболівальники розкритикували наметові містечка для проживання на ЧС-2022 у КатаріВболівальники розкритикували наметові містечка для проживання на ЧС-2022 у Катарі
Нападник збірної Франції очолив топ-10 найдорожчих футболістів ЧС-2022Нападник збірної Франції очолив топ-10 найдорожчих футболістів ЧС-2022
Воротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травмуВоротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травму
ЧС-2022 з футболу: всі групи, положення командЧС-2022 з футболу: всі групи, положення команд
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
ФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у КатаріФІФА заборонила Данії виступити на захист прав людини на ЧС-2022 у Катарі
Україна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіянУкраїна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіян
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
Одну зі збірних можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022Одну зі збірних можуть виключити зі складу учасників ЧС-2022
У ФІФА перед стартом ЧС-2022 попросили не втягувати у спорт політикуУ ФІФА перед стартом ЧС-2022 попросили не втягувати у спорт політику
Последние новости
Подгружаем последние новости