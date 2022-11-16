УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками жовтня
Нагороди отримали представники "Дніпра-1" та "Зорі".
Українська Прем'єр-ліга оприлюднила результати голосування за найкращих футболіста та тренера турніру за підсумками жовтня.
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Довбик записав на свій рахунок п'ять голів та один асист у шести поєдинках. Він випередив представника "Олександрії" Андрія Цурікова (23,3%), динамівця Віталія Буяльського (20%), Максима Прядуна з "Металіста" (17,4%) та лідера "Шахтаря" Михайла Мудрика (15,3%).
Найкращим тренером жовтня з 36,6% голосів став наставник "Зорі" Патрік ван Леувен, під керівництвом якого луганчани здобули десять очок у п'яти матчах – три перемоги, одна нічия та одна поразка.