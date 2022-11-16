"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті

Клуб української Прем'єр-ліги "Кривбас" заявив про своє бажання повернутися до Кривого Рогу та проводити матчі на домашньому стадіоні.

"Четвертий місяць після повернення до УПЛ "Кривбас" приймає суперників не в рідному місті. І причина тому – військове вторгнення рашистів на територію нашої країни. Тимчасовою домівкою для "червоно-білих" були Київ та Львів. Саме тут криворізькі вболівальники, на жаль, не наживо, побачили перші перемоги улюбленої команди у чемпіонаті.

Ми безмежно вдячні цим двом гостинним містам України за те, що надали можливість "Кривбасу" грати тут "домашні" матчі. Але наш дім – Кривий Ріг. Наше рідне місто, наша фортеця.

Наші славні бійці ЗСУ крок за кроком відвойовують кожен метр території України. Тому футбол поступово має повертатись на свої рідні стадіони. Ми безмежно сумуємо за своїми вболівальниками, рідним містом, тому впевнені, що "Кривбас" має грати вдома, у рідному Кривому Розі", – сказано у заяві клубу.

Українська асоціація футболу раніше дозволила проводити матчі УПЛ у всіх областях, але за умови надання дозволу від місцевої військової адміністрації.