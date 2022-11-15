Президент МОК виступив проти усунення російських спортсменів через військову агресію

Томас Бах вважає, що представники спортивного світу не повинні страждати через політиків, інформує ZN.ua.

Президент МОК виступив проти усунення російських спортсменів через військову агресію
Томас Бах не підтримує ізоляцію РФ за війну в Україні
© МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах звернувся до світових лідерів на саміті G20 із закликом відмовитися від практики усунення спортсменів через військову агресію.

Функціонер зробив заяву на саміті G20:

"Ми безпрецедентно засудили та застосували санкції до російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди.

Але на відміну від багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, цього разу деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким ні.

Якщо спорт у такий спосіб стане ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розпадеться. Олімпійський спорт потребує всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у протистоянні чи війні. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей час розколу наша роль зрозуміла: поєднати світ, а не посилювати розбіжності.

Щоб виконати нашу об'єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів з усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських та Паралімпійських ігор у той час, коли світ потребує більшої солідарності та миру”, – цитує Баха Tribuna.com.


Данило Слесь, ZN.ua





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