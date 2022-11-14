Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера

Черговий наставник покинув клуб української Прем'єр-ліги, інформує ZN.ua.

Клуб УПЛ оголосив про відставку головного тренера
Бабич пропрацював в "Маріуполі" три роки
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Сьогодні, 30 липня, "Маріуполь" на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем і його тренерським штабом.

У штаб входили: Юрія Беньо, Олександр Лавренцов, Олександр Малахов і Володимир Белаков.

"Стосовно мого майбутнього, то конкретна пропозиція поки що є тільки з Прибалтики. Хоча пріоритетним варіантом розглядаю Україну, але від українських клубів поки якої-небудь чіткої конкретики немає", - розповів Бабич про перспективи працевлаштування в інтерв'ю footboom.com.

Нагадаємо, що Бабич працював з "Маріуполем" три сезони. "Приазовці" двічі доходили до півфіналу Кубка України і двічі грали в кваліфікації Ліги Європи.

У нинішньому сезоні команда програла "Колосу" у фіналі плей-офф УПЛ за Лігу Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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