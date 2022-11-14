Україна здобула важливу перемогу у відборі на ЧС-2023 з баскетболу

Сьогодні, 14 листопада, збірна України з баскетболу провела матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2023.

Україна у важливому поєдинку обіграла Ісландію – 79:70. Номінально домашня зустріч української збірної відбулася у латвійському місті Рига.

Зазначимо, що у першій зустрічі команд Україна поступилася в овертаймі Ісландії з рахунком 88:91.

Після цієї перемоги збірна України вийшла 4-е місце у своїй групі та обійшла Ісландію. В активі підопічних Айнарса Багатскіса 3 перемоги у 8 матчах. Попереду українською збірною йдуть команди Іспанії, італії та Грузії.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України вийшла із групи з командами Іспанії, Грузії та Північної Македонії.

Після цього було сформовано чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.