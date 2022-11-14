Україна здобула важливу перемогу у відборі на ЧС-2023 з баскетболу

Українці взяли реванш у ісландців.

Україна здобула важливу перемогу у відборі на ЧС-2023 з баскетболу
Українці перемогли у Латвії
© ФБУ

Сьогодні, 14 листопада, збірна України з баскетболу провела матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2023.

Україна у важливому поєдинку обіграла Ісландію – 79:70. Номінально домашня зустріч української збірної відбулася у латвійському місті Рига.

Зазначимо, що у першій зустрічі команд Україна поступилася в овертаймі Ісландії з рахунком 88:91.

Після цієї перемоги збірна України вийшла 4-е місце у своїй групі та обійшла Ісландію. В активі підопічних Айнарса Багатскіса 3 перемоги у 8 матчах. Попереду українською збірною йдуть команди Іспанії, італії та Грузії.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України вийшла із групи з командами Іспанії, Грузії та Північної Македонії.

Після цього було сформовано чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
ЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію рокуЧС-2022 у Катарі: все, що потрібно знати про головну футбольну подію року
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світуУсик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу
Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонівФутболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів
Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонівУкраїнський футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів
Блок рекламы


Похожие новости
Україна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин КінгУкраїна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг
Україна здобула перемогу у відборі на чоловічій ЧС-2023 з баскетболуУкраїна здобула перемогу у відборі на чоловічій ЧС-2023 з баскетболу
"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в УПЛ"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в УПЛ
Україна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та БілорусіУкраїна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та Білорусі
Україна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіянУкраїна вирішила бойкотувати ЧС-2022 за снукером через допуск росіян
Україна здобула 22 медалі на чемпіонаті світу з бодібілдингуУкраїна здобула 22 медалі на чемпіонаті світу з бодібілдингу
Україна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на ДонбасіУкраїна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на Донбасі
Ломаченко прокоментував важку перемогу над ОртісомЛомаченко прокоментував важку перемогу над Ортісом
Україна вперше в історії здобула три золота на жіночому чемпіонаті Європи з боксуУкраїна вперше в історії здобула три золота на жіночому чемпіонаті Європи з боксу
Україна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільбиУкраїна здобула друге золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби
Последние новости
Подгружаем последние новости