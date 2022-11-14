Легендарний боксер Мейвезер переміг блогера у Дубаї

У Дубаї пройшов боксерський вечір, у рамках якого колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший провів виставковий поєдинок з YouTube-блогером Оладеджі Олатунджі (Deji).

Поєдинок тривав шість двохвилинних раундів та завершився перемогою 45-річного Мейвезера технічним нокаутом.

Нагадаємо, що у своєму останньому офіційному боксерському поєдинку Мейвезер у 2017 році технічним нокаутом переміг ірландського ексчемпіона UFC Конора Макрегора.

Усього на рахунку Флойда 50 перемог (27 – нокаутом) без поразок. Американець активно продовжує проводити виставкові бої. Зазначимо, що блогер Deji має 10,7 млн підписників у ютубі.