Воротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травму

Бартоломей Дронговскі пошкодив ногу у матчі Серії А.

Воротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травму
Дронговскі вибув на тривалий термін

Голкіпер збірної Польщі Бартоломей Дронговскі не зможе поїхати на чемпіонат світу-2022 у Катарі через важку травму.

Футболіст брав участь у матчі 15-го туру чемпіонату Італії у складі "Спеції" проти "Верони" (2:1).

У середині першого тайму голкіпер вийшов із воріт на перехоплення м'яча і в боротьбі з форвардом Кевіном Лазаньєю отримав удар по нозі від суперника.

У Дронговскі був вивернутий гомілковостоп, а обстеження підтвердило розрив зв'язок. Очікується, що відновлення гравця триватиме до півроку.

Бартоломей Дронговскі потрапив до заявки збірної Польщі на Мундіаль у Катарі. При цьому він є резервістом у національній команді, а його місце у команді має зайняти представник "Копенгагена" Каміль Грабара.

Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня.


Данило Слесь, ZN.ua





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