"Динамо" – "Колос": відео онлайн-трансляція матчу УПЛ

Команди проведуть поєдинок у столиці.

"Динамо" прийматиме "Колос" у Києві
© Сайт ФК "Динамо Київ"

У неділю, 13 листопада, у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" прийматиме "Колос".

Поєдинок відбудеться на столичному стадіоні "Динамо" імені Лобановського.

Команда Мірчі Луческу поступово долає кризу і вже здобула три поспіль перемоги в УПЛ. Ця серія дозволила динамівцям увійти до топ-5 турнірної таблиці, набравши 19 очок.

"Колос" зазнав двох поразок в останніх двох турах і перебуває на сьомому рядку, маючи в активі 15 пунктів.

Минулого сезону УПЛ обидва очні поєдинки на свою користь завершило "Динамо" – 3:0 та 7:0.

Майбутній поєдинок мав стартовати о 17:00, але у підсумку гра розпочнеться на дві години раніше у зв'язку з економією електроенергії.

"Динамо" – "Колос"

Початок – о 15:00.

Відео онлайн-трансляція матчу


Данило Слесь, ZN.ua





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