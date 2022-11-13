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2022-11-13
Футболіст збірної України травмувався у матчі АПЛ
Характер пошкодження поки що невідомий.
Миколенко є основним гравцем "Евертону"© Everton FC
Український захисник "Евертона" Віталій Міколенко не зміг дограти гостьовий матч 16 туру АПЛ проти "Борнмута" (0:3).
Українець вийшов на поле з перших хвилин, а на 25 хвилині гравець отримав травму голови. 4 хвилини йому надавали медичну допомогу, а на 29-й Миколенко таки залишив поле. Лікарі підозрюють струс мозку.
Нагадаємо, Віталій Міколенко 1 січня підписав контракт із "Евертоном" терміном на 4,5 роки.
За інформацією ЗМІ, "Динамо" отримало за 23-річного гравця 21 мільйон євро, а за рахунок бонусів сума може зрости до 23 мільйонів. Миколенко проводив 15-й матч за клуб у сезоні.
Олексій Леонічев, ZN.ua