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2022-11-13
Україна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг
Українки впоралися зі своїми суперницями.
Українки перемогли у Токіо© btu.org.ua
Жіноча збірна України обіграла Японію в тенісному Кубку Біллі Джин Кінг.
За два дні протистояння українки здобули три перемоги та здобули командну підсумкову перемогу.
Вирішальне очко Україні принесла Марта Костюк (WTA №70), яка обіграла Моюку Учіджиму (WTA №105) – 6:0, 6:3.
У четвертому матчі, який уже не впливав на визначення переможця, японська пара Сюко Аояма/Єна Сібахара переграла експериментальний дует Людмила Кіченок/Катаріна Завацька.
Українська збірна обіграла японок з рахунком 3:1 і тепер зіграє у кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Олексій Леонічев, ZN.ua