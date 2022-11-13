Україна обіграла Японію у тенісному Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України обіграла Японію в тенісному Кубку Біллі Джин Кінг.

За два дні протистояння українки здобули три перемоги та здобули командну підсумкову перемогу.

Вирішальне очко Україні принесла Марта Костюк (WTA №70), яка обіграла Моюку Учіджиму (WTA №105) – 6:0, 6:3.

У четвертому матчі, який уже не впливав на визначення переможця, японська пара Сюко Аояма/Єна Сібахара переграла експериментальний дует Людмила Кіченок/Катаріна Завацька.

Українська збірна обіграла японок з рахунком 3:1 і тепер зіграє у кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.