Україна здобула перемогу у відборі на чоловічій ЧС-2023 з баскетболу

Українці перемогли на виїзді.

Україна здобула перемогу у відборі на чоловічій ЧС-2023 з баскетболу
Українці обіграли аутсайдера
© ФБУ

У п'ятницю, 11 листопада, чоловіча збірна України з баскетболу провела черговий матч відбіркового турніру до чемпіонату світу-2023.

Команда Айнарса Багатскіса на виїзді в Алмері обіграла команду Нідерландів із рахунком 96:77.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Сидоров, який набрав 25 очок.

Нідерланди - Україна - 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Україна: Сидоров (25 очок), Липовий (9), Герун (8), Ткаченко (10), Войналович (4) – старт, Кравцов (14), Бобрів (11), Крутоус (5), Лукашов (5) Ковальов (2), Тиртишник (2), Павлов (1)

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України вийшла із групи з командами Іспанії, Грузії та Північної Македонії.

Після цього було сформовано чотири групи по шість європейських команд - по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

У другому етапі українська збірна після семи матчів йде на четвертому місці у групі з Іспанією, Італією, Ісландією, Грузією та Нідерландами. 14 листопада збірна України зіграє з Ісландією.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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