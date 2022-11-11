Промоутер Усика розповів про обов'язкових претендентів на пояси українця

В українця є кілька варіантів наступних суперників.

Промоутер Усика розповів про обов'язкових претендентів на пояси українця
Усик хоче бою з Ф'юрі
© a-usyk.com

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), розповів про обов'язкових претендентів на пояси його підопічного.

"У нас є 3 пояси – WBA, IBF та WBO. По кожному з них практично вже визначені обов'язкові претенденти. Тим не менш, ми маємо певну календарну черговість. Тому у нас перший у черзі WBA - Дюбуа, промоутером якого є Френк Уоррен, Queensberry Promotions. Тобто людина, яка веде справи і Тайсона Ф'юрі.

Потім йде IBF - це Хргович, справи якого веде Калле Зауерленд ще з кимось. Третій – це Джо Джойс, який є тимчасовим чемпіоном WBO. Його справами також займається Френк Уоррен. Ось як виглядає кошик обов'язкових претендентів. Але найобов'язковіший претендент - це Тайсон Ф'юрі, оскільки має 4-й пояс, який нам потрібен", - сказав Красюк.

Зазначимо, що Ф'юрі вийде на ринг 3 грудня проти Дерека Чісори. Цей поєдинок стане підготовкою для зустрічі з українцем.

Усик в останньому поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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