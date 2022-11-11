Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів.

Українець опинився на восьмій позиції із 26 вдалими обіграшами. Очолюють список два французи – Усман Дембеле та Мбаппе (по 39 обіграшів), топ-3 замикає Вінісіус.

Топ-10 гравців Ліги чемпіонів 2022/23 за кількістю успішних спроб дриблінгу:

1. Усман Дембеле ("Барселона") – 39

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 39

3. Вінісіус Жуніор ("Реал") – 36

4. Рафаел Леау ("Мілан") – 33

5. Хвіча Кварацхелія ("Наполі") – 29

6. Нуну Тавареш ("Марсель") – 28

7. Неймар (ПСЖ) – 27

8. Михайло Мудрик ("Шахтар") – 26

9. Яннік Феррейра Карраско ("Атлетіко") – 22

10. Райан Кент ("Рейнджерс") – 22

Цього сезону Мудрик зіграв за "Шахтар" 15 матчів у всіх турнірах. У його активі 8 голів та 7 результативних передач. Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року.

"Шахтар" посів третє місце у групі F Ліги чемпіонів. Донеччани набрали шість очок і випередили "Селтік", але залишилися позаду "Реала" та "Лейпцига".