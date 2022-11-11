Футболіст "Шахтаря" потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Українець опинився поряд із топовими гравцями.

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Мудрик – головна зірка "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик потрапив до десятки найкращих дріблерів групового етапу Ліги чемпіонів.

Українець опинився на восьмій позиції із 26 вдалими обіграшами. Очолюють список два французи – Усман Дембеле та Мбаппе (по 39 обіграшів), топ-3 замикає Вінісіус.

Топ-10 гравців Ліги чемпіонів 2022/23 за кількістю успішних спроб дриблінгу:

1. Усман Дембеле ("Барселона") – 39

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 39

3. Вінісіус Жуніор ("Реал") – 36

4. Рафаел Леау ("Мілан") – 33

5. Хвіча Кварацхелія ("Наполі") – 29

6. Нуну Тавареш ("Марсель") – 28

7. Неймар (ПСЖ) – 27

8. Михайло Мудрик ("Шахтар") – 26

9. Яннік Феррейра Карраско ("Атлетіко") – 22

10. Райан Кент ("Рейнджерс") – 22

Цього сезону Мудрик зіграв за "Шахтар" 15 матчів у всіх турнірах. У його активі 8 голів та 7 результативних передач. Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року.

"Шахтар" посів третє місце у групі F Ліги чемпіонів. Донеччани набрали шість очок і випередили "Селтік", але залишилися позаду "Реала" та "Лейпцига".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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