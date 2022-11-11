Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Букмекери вже визначились із фаворитом потенційного поєдинку, яким вважається британський боксер.

Коефіцієнт на перемогу Ф'юрі становить 1,36, а на перемогу Усика – 3,00. Рідкісна в боксі нічия оцінюється коефіцієнтом 19,00.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим званням у важкому дивізіоні.

При цьому Ф'юрі вийде на ринг 3 грудня проти Дерека Чісори. Цей поєдинок стане підготовкою до зустрічі з українцем.