"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в УПЛ

У 12-му турі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало "Олександрію".

Поєдинок завершився перемогою команди Мірчі Луческу з рахунком 3:1.

На 10-й хвилині динамівці вийшли вперед завдяки результативному удару Буяльського після передачі Циганкова.

Розвинути успіх "Динамо" змогло лише на 73-й хвилині, коли Циганков перевів м'яч у центр на Лонвейка, а новачок киян завдав удару в дотик у нижній кут воріт.

На 88-й хвилині Шепелєв увірвався до штрафного майданчика "Олександрії" і потужно пробив під поперечину. Гості забили свій єдиний м'яч зусиллями Шулянського у доданий час.

"Динамо" – "Олександрія" – 3:1

Голи: Буяльський, 10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 88 – Шулянський, 90+1

"Динамо": Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 8)

"Олександрія": Білик, Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков, Ковалець (Кобзар, 78), Демченко, Кожушко (Шулянський, 88), Калітвінцев (Авагімян, 54), Рибалка (Дришлюк, 78), Третьяков (Мустафаєв, 88)

Попередження: Дубінчак, Циганков, Ванат – Цуріков

Відеоогляд матчу

Очікується.

"Динамо" після третьої поспіль перемоги набрало вже 19 очок і вийшло на п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" йде четвертою та випереджає киян на один пункт.