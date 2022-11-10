Старт біатлонного сезону відклали через нестачу снігу у Норвегії

Перший етап сезону Кубка IBU з біатлону скасовано через нестачу снігу в Норвегії, повідомляє "Суспільне".

Гонки мали проходити в норвезькому Шушені з 24 по 27 листопада і стати початком нового сезону.

Тепер вирішено відкрити сезон одночасно у рамках Кубка світу та Кубка IBU у шведському Ідрі 29 листопада. На етапі Кубка IBU будуть проведені додаткові спринти, щоб компенсувати скасування першого етапу.

Варто зазначити, що восени організатори змагань традиційно виробляли штучний сніг, проте через високу вартість електроенергії у Шушені вирішили відмовитись від такого кроку.