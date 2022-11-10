Один із найкращих футболістів світу пропустить Мундіаль у Катарі через травму
Cадіо Мане не допоможе Сенегалу.
Нападник збірної Камеруну та мюнхенської "Баварії" Садіо Мане через травму не допоможе збірній Сенегалу на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
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8 листопада Мане отримав травму в матчі Бундесліги між "Баварією" та "Вердером" (6:1) і провів на полі менше 20 хвилин.
Клубні лікарі розраховували, що пошкодження не завадить 30-річному футболісту поїхати до Катару, але тепер стало відомо, що через пошкодження сухожилля він пробуде в лазареті кілька тижнів.
Збірна Сенегалу свій перший матч на турнірі проведе вже 21 листопада проти Нідерландів. Також у групі з "Левами Теранги" виступлять Катар та Еквадор.
Садіо Мане є головною зіркою збірної Сенегалу та найкращим бомбардиром команди з 33 забитими м'ячами. Він посів друге місце у голосуванні за "Золотий м'яч"-2022.
Фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня.