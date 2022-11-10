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2022-11-10
Україна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та Білорусі
Українські спортсмени влаштували бойкот.
Україна пропускає великі міжнародні турніри з самбо© suspilne.media
Збірна України не виступить на чемпіонаті світу з самбо, який з 11 по 13 листопада пройде у Бішкеку (Киргизстан).
Про це
Міжнародна федерація самбо (FIAS) підтвердила, що Україна не подала заявку на турнір.
Раніше FIAS дозволила представникам Росії та Білорусі змагатися на міжнародній арені під нейтральним прапором. Генеральним партнером ЧС є нафтогазова компанія з РФ "Роснефть".
Варто зазначити, що з цієї причини Україна бойкотувала чемпіонат Європи з самбо у вересні.
Данило Слесь, ZN.ua