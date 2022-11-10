Україна пропустить чемпіонат світу-2022 з самбо через допуск Росії та Білорусі

Збірна України не виступить на чемпіонаті світу з самбо, який з 11 по 13 листопада пройде у Бішкеку (Киргизстан).

Про це повідомляє Tribuna.com.

Міжнародна федерація самбо (FIAS) підтвердила, що Україна не подала заявку на турнір.

Раніше FIAS дозволила представникам Росії та Білорусі змагатися на міжнародній арені під нейтральним прапором. Генеральним партнером ЧС є нафтогазова компанія з РФ "Роснефть".

Варто зазначити, що з цієї причини Україна бойкотувала чемпіонат Європи з самбо у вересні.