Малиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату Італії

"Аталанта" українця при цьому програла.

Малиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату Італії
Малиновський провів на полі 80 хвилин
© Atalanta B.C

Футболіст збірної України Руслан Малиновський віддав гольову передачу у матчі чемпіонату Італії за "Аталанту".

Команда українця у 14-му турі Серії А гостювала у "Лечче" і зазнала поразки з рахунком 1:2.

Український півзахисник вперше за останні вісім поєдинків вийшов у стартовому складі команди з Бергамо, а на 40-й хвилині віддав пас на хід Дувану Сапаті, який переграв воротаря.

Відео епізоду доступне за посиланням.

Малиновського замінили на 80-й хвилині. Загалом у нинішньому сезоні він провів 12 матчів, забив один гол і зробив два асисти.


Данило Слесь, ZN.ua





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