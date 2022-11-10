Малиновський відзначився гольовим пасом у матчі чемпіонату Італії

Футболіст збірної України Руслан Малиновський віддав гольову передачу у матчі чемпіонату Італії за "Аталанту".

Команда українця у 14-му турі Серії А гостювала у "Лечче" і зазнала поразки з рахунком 1:2.

Український півзахисник вперше за останні вісім поєдинків вийшов у стартовому складі команди з Бергамо, а на 40-й хвилині віддав пас на хід Дувану Сапаті, який переграв воротаря.

Відео епізоду доступне за посиланням .

Малиновського замінили на 80-й хвилині. Загалом у нинішньому сезоні він провів 12 матчів, забив один гол і зробив два асисти.