Зірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травму

Марку Ройсу знову не пощастило потрапити на Мундіаль.

Зірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травму
Ройс не допоможе Німеччині у Катарі
© Bild

Капітан дортмундської "Боруссії" Марко Ройс не допоможе збірній Німеччини на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Sky Sports.

33-річний півзахисник зазнав пошкодження ще у вересні під час поєдинку Бундесліги проти "Шальке" (1:0).

Після цього футболіст двічі повертався на поле і обидва рази траплявся рецидив травми. Тепер стало відомо, що гравець не зможе поїхати до Катару.

Варто зазначити, що Марко Ройс через ушкодження пропускав також чемпіонат світу 2014 року, на якому Німеччина здобула титул. Крім того, здоров'я не дозволило хавбеку зіграти на Євро-2016 та Євро-2020.

Німеччина виступить на ЧС-2022 в одній групі з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

Фінальний турнір Мундіалю у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня.


Данило Слесь, ZN.ua





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