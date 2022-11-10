Зірковий німецький футболіст пропустить другий чемпіонат світу в кар'єрі через травму

Капітан дортмундської "Боруссії" Марко Ройс не допоможе збірній Німеччини на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Sky Sports.

33-річний півзахисник зазнав пошкодження ще у вересні під час поєдинку Бундесліги проти "Шальке" (1:0).

Після цього футболіст двічі повертався на поле і обидва рази траплявся рецидив травми. Тепер стало відомо, що гравець не зможе поїхати до Катару.

Варто зазначити, що Марко Ройс через ушкодження пропускав також чемпіонат світу 2014 року, на якому Німеччина здобула титул. Крім того, здоров'я не дозволило хавбеку зіграти на Євро-2016 та Євро-2020.

Німеччина виступить на ЧС-2022 в одній групі з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

Фінальний турнір Мундіалю у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня.