Український футболіст офіційно дебютував за клуб англійської Прем'єр-ліги

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк дебютував за команду в офіційному матчі.

18-річний українець вийшов на заміну на 74-й хвилині зустрічі з "Джіллінгемом" у рамках 1/16 Кубка ліги за рахунку 1:0.

До цього Ярмолюк виступав за дублюючий склад клубу та двічі потрапляв у заявку на матч АПЛ.

Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступав за основну команду клубу УПЛ - всього на його рахунку 21 матч та 1 гол.

Футболіст перейшов у клуб АПЛ у липні та підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. "Дніпро-1" отримав за нього близько 1,5 мільйонів фунтів.