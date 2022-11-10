Український футболіст офіційно дебютував за клуб англійської Прем'єр-ліги

Українець зіграв у офіційному поєдинку.

Український футболіст офіційно дебютував за клуб англійської Прем'єр-ліги
Ярмолюк – гравець "Брентфорда"
© Brentford FC

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк дебютував за команду в офіційному матчі.

18-річний українець вийшов на заміну на 74-й хвилині зустрічі з "Джіллінгемом" у рамках 1/16 Кубка ліги за рахунку 1:0.

До цього Ярмолюк виступав за дублюючий склад клубу та двічі потрапляв у заявку на матч АПЛ.

Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступав за основну команду клубу УПЛ - всього на його рахунку 21 матч та 1 гол.

Футболіст перейшов у клуб АПЛ у липні та підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. "Дніпро-1" отримав за нього близько 1,5 мільйонів фунтів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Матч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилученьМатч грандів аргентинського футболу було завершено достроково після десяти вилучень
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонівУкраїнський футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів
"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені"Мілан" вніс велику суму: Шевченко повідомив про початок відновлення стадіону в Ірпені
Стала відома нова орієнтовна дата бою Усик – Ф'юріСтала відома нова орієнтовна дата бою Усик – Ф'юрі
Блок рекламы


Похожие новости
Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонівУкраїнський футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів
"У Європі не бояться найближчої зими": російський футболіст розвіяв міф російської пропаганди"У Європі не бояться найближчої зими": російський футболіст розвіяв міф російської пропаганди
"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк
Український боєць проведе бій проти легенди UFCУкраїнський боєць проведе бій проти легенди UFC
Один із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продажОдин із найкращих футбольних клубів світу виставлено на продаж
"Винен у тому, що ти українець": український футбольний арбітр розповів про перебування у полоні у росіян"Винен у тому, що ти українець": український футбольний арбітр розповів про перебування у полоні у росіян
Український футболіст забив два голи за три хвилини у чемпіонаті ПольщіУкраїнський футболіст забив два голи за три хвилини у чемпіонаті Польщі
Український футболіст "Динамо" потрапив у топ європейського рейтингу за важливим ігровим показникомУкраїнський футболіст "Динамо" потрапив у топ європейського рейтингу за важливим ігровим показником
Український футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клубУкраїнський футболіст забив гол у третьому матчі поспіль за шотландський клуб
Відомий український боксер яскраво повернувся на ринг у СШАВідомий український боксер яскраво повернувся на ринг у США
Последние новости
Подгружаем последние новости