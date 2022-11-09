WBC виключила російських та білоруських боксерів із рейтингів організації

Спортсмени з цих країн не проводитимуть свої поєдинки.

WBC виключила російських та білоруських боксерів із рейтингів організації
Росіяни та білоруси не зможуть боротися за пояс
© WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив про виключення російських та білоруських спортсменів із рейтингів організації.

"Всіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої в цих двох країнах. Жоден з їхніх громадян не зможе битися за титул чемпіона WBC.

Хочу висловити глибокий жаль за наших спортсменів, промоутерів, представників боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від таких наслідків дій поза рингом", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Професійний бокс — один із небагатьох видів спорту, де можна виступати росіянам.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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