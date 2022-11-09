Український футболіст "Шахтаря" став найшвидшим гравцем групового етапу Ліги чемпіонів

З українцем може зрівнятися лише один гравець у Європі, інформує ZN.ua.

Український футболіст
Мудрик - головна зірка "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик став найшвидшим гравцем групового раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

Українець зумів розігнатися до 36,6 км/год. Так само швидким виявився вінгер "Барселони" Усман Дембеле - француз показав таку саму швидкість.

Fastest players (km/h) this season ? #UCL pic.twitter.com/EWR6YI8uDD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2022

Цього сезону Мудрик зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах. У його активі 7 голів та 7 результативних передач. Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року.

"Шахтар" посів третє місце у групі F Ліги чемпіонів. Донеччани набрали шість очок і випередили "Селтік", але залишилися позаду "Реала" та "Лейпцига".

У 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє із французьким "Ренном". Перші матчі цієї стадії відбудуться 16 лютого наступного року, а матчі-відповіді – 23 лютого. "Гірники" першу гру проведуть удома, а другу – на виїзді.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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