Стала відома нова орієнтовна дата бою Усик – Ф'юрі

Бій може відбутися вже наступного року.

Стала відома нова орієнтовна дата бою Усик – Ф'юрі
Спочатку Фьюрі треба перемогти Чісору
© twitter.com/MatchroomBoxing

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика (20-0, 13 КО), назвав орієнтовну дату поєдинку українця проти Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

"З промоутерами ми вже все узгодили, з нашого боку все вирішено. Потрібна лише згода Ф'юрі. Бій за всі титули має відбутися не раніше 18 лютого і не пізніше 4 березня", - сказав Клімас.

Зазначимо, що Ф'юрі вийде на ринг 3 грудня проти Дерека Чісори. Цей поєдинок стане підготовкою для зустрічі з українцем.

Усик в останньому поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів і захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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